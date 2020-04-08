شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح تؤدي لانتشار حرائق غابات تشيرنوبل والان نبدء بالتفاصيل
وتسببت الرياح المتزايدة بعد ظهر أمس الثلاثاء فى انتشار الحريق في مساحة 35 هكتارا، مما قضى على التقدم الذى أحرزه رجال الأطفاء الأوكرانيون خلال وقت سابق من ذلك أمس، والذين كانوا يكافحون النيران منذ أربعة أيام وخفضوا مساحتها بأكثر من النصف.
وقالت خدمة الطوارئ الحكومية في بيان في وقت سابق أمس الثلاثاء إنهم تمكنوا في البداية من تقليل مساحة الحريق من حوالي 25 هكتارًا إلى عشرة هكتارات. ومع ذلك، دفعت الرياح النيران إلى منطقة من العشب الجاف ما تسبب في زيادة الحريق.
وقال البيان إن نحو 120 من رجال الإطفاء يشاركون في مكافحة الحريق أمس الثلاثاء.
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