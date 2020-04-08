شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية: الصمت الدولي تجاه جرائم الحوثي يشجع على ارتكاب الفظائع والان نبدء بالتفاصيل
صمت دولي
وأكد وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الصمت الدولي تجاه الجرائم الإرهابية لميليشيا الحوثي، بمثابة ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني، مطالباً الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي بموقف واضح وصريح تجاه هذه الجرائم الوحشية.
وطالب الوزير الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بموقف واضح تجاه الجريمة المرتكبة ضد الإنسانية والمتمثلة في العقاب الجماعي من خلال الحصار الجائر الذي تفرضه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران, على المدنيين في مدينة تعز اليمنية منذ خمس سنوات، وزادت من حصارها مؤخرا تحت ذرائع مواجهة وباء كورونا.
ملف الأسرى
من جانبه، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، ماجد فضائل، حرص حكومته على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، مع ميليشيات الحوثي.
وقال فضائل، وهو أيضا عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: «نحن ملتزمون بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة بالعاصمة الأردنية عمان، وهو إطلاق سراح ألف و420 معتقلا وأسيرا كمرحلة أولى من ثم الإفراج الشامل عن جميع الأسرى والمعتقلين وفق مبدأ الكل مقابل الكل».
واتهم فضائل الحوثيين بوضع العراقيل والاشتراطات التعجيزية من خلال مطالبتهم بأسماء وهمية ومفقودين لا أثر لهم «فقط من أجل تعطيل وإفشال هذا الملف واستغلاله إعلاميا بعيدا عن أي إنسانية، دون الاهتمام بجميع المناشدات والدعوات المحلية والدولية في الإفراج عن الأسرى».
وأضاف: «هذه الميليشيات دائما ما تنقلب على أي اتفاقيات يتم التوصل إليها، وهي لا عهد لها ولا ذمة».
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