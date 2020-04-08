انطلاق أول قطار من ووهان الصينية بعد فتح الإغلاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

ودعت مهد فيروس كورونا المستجد، مدينة ووهان الصينية، اليوم، آخر قيود الإغلاق الذي استمر طيلة شهرين ونصف إثر ظهور الفيروس وتحوله لوباء عالمي.

وعادت السيارات للتحرك في ووهان، بدءا من الساعة 12 من منتصف الليل بالتوقيت المحلي ”4 مساء ت.غ“، إلا Hن أول رحلة قطار انطلقت من المدينة بعد ذلك بساعات.

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واحتفلت المدينة مع حلول منتصف الليل بإعلان إزالة قيود الإغلاق، وفتح الطرقات أمام السيارات وإزالة العوائق، فيما بثت الشاشات العملاقة عبارات النصر ورسومات احتفالية.

ويشترط على مستخدمي القطارات ووسائل النقل العام بأن يكونوا أصحاء وغير مخالطين لأي من المصابين بفيروس كورونا.

ومثل انطلاق أول رحلة قطار من المدينة، حدثا رمزيا مهما يدلل على تعافي ووهان وبدء عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الوباء.

وبالتزامن مع تعافي ووهان، سارت الأمور على العكس تماما في أغلب المدن في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لا سيما في أوروبا وأمريكا، إذ خلت العاصمة الفرنسية باريس من التجمعات وبدت الحياة بها شبه متوقفة إثر تفشي كورونا، ولم يختلف الحال كثيرا في مدن أوروبية أخرى خاصة في كل من إيطاليا وإسبانيا، اللتين ما زالتا تشهدان أعداد وفيات وإصابات مرتفعة بفيروس كورونا.