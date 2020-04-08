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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنك المركزي: صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ينخفض إلى 40.1 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد انخفض إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار، من 45.51 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط.
وحسب "رويترز" قال البنك المركزي الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر هبط إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس آذار، من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط.
ويأتي هذا الهبوط في الاحتياطيات الأجنبية بعد اتجاه صعودي مطرد في الأشهر السابقة وبينما تحاول مصر التغلب على الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.
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