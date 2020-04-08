ترامب: سنعلق دفع مخصصات منظمة الصحة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستعلّق دفع مساهمتها الماليّة في منظّمة الصحّة العالمية، مندّداً بطريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء كوفيد-19.

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وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات الوباء في الولايات المتّحدة ”سنعلّق (دفع) الأموال المخصّصة لمنظّمة الصحّة العالمية“، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان ترامب شنّ هجوماً حادّاً على المنظمة الأممية صباح الثلاثاء إذ في تغريدة على تويتر أنّ ”منظّمة الصحّة العالمية أخفقت حقاً. (…) الغريب أنّها مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكنّ تركيزها منصبّ على الصين“.