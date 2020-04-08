كورونا.. ارتفاع وفيات الدومينيكان إلى 98 وكوبا لـ 11

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

واصلت أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا ارتفاعها في دول الكاريبي.

فوفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة في جمهورية الدومينيكان، الثلاثاء، سجلت البلاد في الـ 24 ساعة الماضية 12 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 98، والإصابات إلى ألف و956.

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وأعلنت الحكومة في بيان، ”حظر جميع الرحلات داخل البلاد باستثناء التي تنقل الاحتياجات الأساسية.

وسبق أن فرضت حكومة الدومينيكان حظر التجول في عموم البلاد خلال ساعات محددة، وأوقفت جميع الخدمات العامة باستثناء الصحية والأمنية وخدمات الكوارث.

وارتفع عدد الوفيات في كوبا بسبب الفيروس إلى 11 شخصا إثر تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبلغ عدد الإصابات 396، حسب بيان وزارة الصحة.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و419 ألفا، توفي منهم أكثر من 81 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 301 ألف، بحسب موقع ”Worldometer“.