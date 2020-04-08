شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"خطة البرلمان": مشروع قانون "أبو شقة" غير مُبرر ومستفز ويخالف الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه لما طرحه النائب بهاء الدين أبو شقة عن اعتزامه التقدم بمشروع قانون ينص على خصم نسب من مرتبات الموظفين العاملين بالدولة كتبرعات لصندوق "تحيا مصر"، قائلاً: "هذا مشروع غير مبرر ومستفز للمجتمع، وأربأ بمجلس النواب المصرى أن يناقشه ويجب أن يُرفض فى اللجنة التى سيُحال إليها".

وتابع خليل، فى تصريح لـ"الخليج 365": "مجلس النواب هو المُدافع عن الشعب المصرى، ومش كل واحد عايز يزايد تتم المزايدة من خلال جيوب الناس بهذه الطريقة المستفزة".

وأكد خليل، أنه لا يوجد فى أدبيات التبرع بالعالم كله أن يصدر للتبرع قانون إجبارى وأن يوضع له شرائح، قائلاً: "ماذا تركنا للضرائب وماذا تركنا للرسوم، هذه ضرائب وليست تبرعًا".

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مُسمى مشروع القانون مرفوض تمامًا حيث إنه ليس هناك تبرع بقانون إجبارى ويحدد شرائح بنسب مئوية من دخول الأِفراد، قائلا: "هذا الأمر غير مقبول ومرفوض من الناحية الدستورية والقانونية".

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وتابع: "أما من الناحية الاقتصادية، فإن مرتبات الموظفين لا تحتمل خصم نسب، المرتبات متدنية ولا تكفى أحدًا، كما أن الحصيلة المتوقعة ستكون هزيلة للغاية، فهناك عدد قليل من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يتقاضون الرواتب التى ذكرها النائب بهاء أبو شقة فى مشروعه".

وكان بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد أكد أن هناك مشروع قانون مقدم من حزب الوفد وهو أن من كان دخله الشهرى أو أى نوع دخل له عشرة آلاف جنيه فيخصص 10% من هذا الدخل إلى صندوق تحيا مصر، ومن يتجاوز دخله العشرين ألف جنيه فيخصص للصندوق 20% من دخله، مؤكدًا أن هذه تعتبر رسالة معنوية قبل أن تكون مادية لمساندة وتضامن الشعب للدولة فى تلك الأزمة التى تمر بها الدولة ومساعدتها.

وتابع أبو شقة أن أى فكرة لها رأى ورأى آخر، وأنه حينما يقول برأى من الممكن أن يسمع للآراء الأخرى، وإذا تمت قبول الفكرة فيعتبر هذا أمر جيد، وإن لم يتم قبولها فهذا الأمر مقبول.