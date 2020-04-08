شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان": القوات المسلحة السند الحقيقى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن القوات المسلحة تمثل السند الحقيقي لكل مؤسسات الدولة، ففى كل المحن والأزمات التي مرت بها الدولة المصرية أثبت جيش الشعب قدرته وجاهزيته علي مساعدة مؤسسات الدولة في كل القطاعات الحيوية علي النجاح وتخطي الصعاب وتغطيه العجز في التجهيزات والمستلزمات والاحتياجات.

وتابع ملك: "وها هي قواتنا المسلحة الأبية تقدم للقطاع الطبي والشعب مصر 45 مستشفى بـ12300 سرير مزودة 1100 جهاز تنفس صناعي وقدرات تجهيزية لعدد أربعة مستشفيات ميدانية 500 سرير لتؤكد استمرار دورها الداعم لكل ما تواجهه الدولة من تحديات أمنية كانت أو اجتماعية أو غذائية وطبية فقد أصبح جيش الشعب هو السند الحقيقي القادر علي حماية الدولة".

ولفت وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن القوات المسلحة تعالج أي قصور في أداء بعض المؤسسات من خلال المشروعات التي أقامها لتكون داعم في تقليل الفجوة الغذائية، وذلك من خلال مشروعات قومية زراعية وحيوانية ومشروعات طبية ذات تقنية عالية في التجهيزات والإدارة والانضباط هذا علاوة علي مهامها الأساسية في القدرات العسكرية التي جعلتها في مقدمة التصنيف لدول المنطقة وجعلتها قادرة علي مواجهة التحديات الإقليمية الحالية من إرهاب وانهيار أنظمة بعض الدول.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن خطاب الرئيس فيما يخص دور جهاز الشرطة وقدراتها في إنفاذ توجيهات الدولة منفردة يؤكد استعادة هذا الجهاز لقدرته على حماية الأمن الداخلي واستكمال الدور الوطني الذي يؤديه على مر التاريخ الحافل بالعطاء والتضحية، بالإضافة رساله التأكيد على معركة الوعي وعلى دور الإعلام الوطني البارز في التوعية والمواجهه، متابعا: "ثم توجيه الشكر إلى جيش مصر الأبيض بكل فئاته على دورهم في مواجهة الوباء ثم التأكيد على ضرورة مواجهة الشائعات والتصدي لأهل الشر المتربصين لاستغلال المحن والأزمات التي سنعبرها بإذن الله بتكاتف كل مكونات الدولة قيادات وحكومة وأجهزة وشعب ".