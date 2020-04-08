القبض على 8 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيًا للاتجار في المخدرات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث مركز شرطة بنها، اليوم الثلاثاء، القبض على 8 عاطلين، كونوا تشكيلاً عصابيًا، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، والأسلحة النارية، وجرى ضبطهم بكمية من المواد المخدرة، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء جمال الرشيدي إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بتردد مجموعة من الخارجين عن القانون بدائرة المركز لترويج المواد المخدرة.

Advertisements

جرى إخطار اللواء هشام سليم، مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص والتحري، تبين أن وراء ترويج المخدرات 8 عاطلين مقيمين ببلدة ميت العطار دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات واستأذان النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة لهم، تمكن النقيب أحمد رزق معاون مباحث المركز من ضبطهما، وبحوزتهما 250 لفافة من مخدر الهيروين، و200 جرام من مخدر الحشيش، و3 أسلحة نارية خرطوش، و3 بنادق آلية.

وبمواجهته المتهمين، اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد البيع والترويج على عملائهم بدائرة المركز، والأسلحة النارية للإتجار وحماية تجارتهم الأثمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.​