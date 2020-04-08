الرئيس الأمريكي: الأسبوع القادم سيكون صعبا.. و250 مليار لإعانة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده على أن الأسبوع القادم سيكون صعبا بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده تجري أكبر عدد من اختبارات كورونا في العالم.

وقال ترامب - في مؤتمر لخلية الأزمة الأمريكية حول الجائحة الثلاثاء - "هناك عشرة عقاقير قيد الاختبار في أمريكا"، مؤكدا أنه يرغب في إعادة فتح البلاد بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: "هناك بصيص أمل، ونمضي سريعا في حربنا العلمية ضد الفيروس"، لافتا إلى أنه سيطلب من الكونجرس رصد 250 مليار دولار لإعانة المواطنين وإنقاذ ملايين الشركات الأمريكية وعمالها؛ نظرا لأن "الشركات الصغيرة تحتاج لإنقاذ لأنها تشكل 25% من العمود الفقري لاقتصاد البلاد".

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه يدرس تجميد مساهمته المالية لمنظمة الصحة العالمية؛ لأن المنظمة "لم تخبرنا عن الوباء بشكل مبكر".

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