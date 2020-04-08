بالصور.. رصف طرق المنازل البدوية بقرية الوادي في طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
استكملت الوحدة المحلية لمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال رصف الطرق الخاصة بالمنازل البدوية في قرية الوادي، ضمن الخطة الشاملة لتطوير مدينة طور سيناء.
أكد رئيس مدينة الطور، أحمد عبد العظيم، على استمرار العمل في المشروعات بمختلف بمجالاتها، بناءً على توجيهات المحافظ اللواء خالد فودة، بإنهاء كافة الأعمال طبقًا للبرامج الزمني المحدد، وذلك بالتوازي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد
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