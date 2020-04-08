ألمانيا.. عدد إصابات كورونا يتجاوز 107 آلاف وارتفاع الوفيات إلى 1983 حالة

سجلت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أكثر من 4 آلاف إصابة و173 حالة وفاة جديدة نتيجة عدوى فيروس كورونا «COVID-19». وأفادت معطيات المؤسسات الطبية المعنية بمتابعة الوضع الوبائي في ألمانيا بارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس في البلادخلال الساعات الت24 الماضية بـ4083 حالة، ليصل العدد العام للمصابين إلى 107458 شخصا.
ورصدت ألمانيا خلال الفترة ذاتها 173 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس في البلاد، لتبلغالحصيلة الإجمالية للمتوفين 1983، بينما وصل عدد المتعافين إلى 36081 حالة.
وتعتبر ألمانيا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلا أنها تتميز بين باقي الدول الأكثر تضررا بالوباء بنسبتها القليلة لعدد الوفيات مقارنة مع حصيلة المصابين، حيث يبلغ هذا المعدل نحو 1.85%.
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