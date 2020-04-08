حكومة العراق تعلن تمديد حظر التجوال إلى 18 أبريل

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد حظر التجوال إلى 18 أبريل.

وأضافت اللجنة في بيانها أنها "قررت أيضا تقديم الدعم المالي للعوائل المتضررة من حظر التجوال، وتسهيل عودة العراقيين العالقين وتوفير أماكن للحجر الصحي".

تقديم الدعم المالي للعوائل المتضررة من حظر التجوال، وتسهيل عودة العراقيين العالقين وتوفير أماكن للحجر الصحي". وفي وقت سابق، فرضت وزارة الصحة العراقية الحجر الصحي على كامل العاملين في مستشفى بَلَدْروز بمحافظة ديالى، بعد إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا، وإخلاء مستشفى الكَرْخ في بغداد من المرضى، وإعداده لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

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