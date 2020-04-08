البحرين تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت وزارة الصحة البحرينية، اليوم (الثلاثاء)، 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 41 حالة تم رصدها في سكن عمال وافدين بمنطقة الحد، في حين أعلنت الجهات المعنية تعزيز إجراءات مكافحة «كوفيد- 19»، لمنع انتشاره.

وذكرت الوزارة أنه «بعد التأكد من نتائج الفحوصات المختبرية تم نقل الحالات القائمة فوراً للمكان المخصص للعزل والعلاج للعمال الوافدين، حيث جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع المخالطين لهذه الحالات، وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من

سلامتهم، ووضعهم تحت الملاحظة».

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وأعلنت وزارة الصحة عن حالة وفاة واحدة بالفيروس لمواطن بحريني يبلغ من العمر 70 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، مبيّنة أنه حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة له بشكل مستمر.

من جانبها، قالت وزيرة الصحة إنه «بفضل الجهود الوطنية التي يقوم بها الفريق الطبي الوطني، وما تم اعتماده من بروتوكول علاجي فإن أعداد المتعافين في تصاعد حيث وصل عددهم حتى اليوم إلى 465 حالة»، منوّهة أنه «تم إجراء أكثر من 50 ألف فحص مختبري للفيروس».

وأضافت أن «الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج 1699 يبلغ الإشغال منها 345 سريراً فقط، وفي مراكز القطاع الخاص تبلغ الطاقة الاستيعابية 172 والإشغال الحالي 4، بينما الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي 2504 يبلغ الإشغال منها 947. وفي مراكز القطاع الخاص تبلغ الطاقة الاستيعابية 321، والإشغال منها 94».