قالت منظمة الصحة العالمية إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي موعد محدد لانتهاء جائحة فيروس كورونا، وأكدت أن قائمة اللقاحات المرشحة لاستخدامها ضد المرض تشمل 20 تسمية. وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، فيحديث لقناة «روسيا-1»، اليوم الثلاثاء: «من السابق لأوانه الحديث حول هذا الموضوع. يتم الآن إجراء التحليلات ورسم النماذج المختلفة، وعلينا الآن إبطاء ارتفاع المنحنى».
وأضافت فوينوفيتش: «كل شيء مرهون بالإجراءاتالتي سيتم اتخاذها بدرجة مرور الفيروس عبر الناس. من الممكن أننا سنتحدث عن هذا الأمر بعد أسبوعين». وأشارت المسؤولة، في تطرقها إلى مسألة الأدوية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري حاليا مرحلة الاختبارات السريرية. وأوضحت فوينوفيتش أن «هناك 20 لقاحا مرشحا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الوقت الراهن».
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: من السابق لأوانه الحديث عن موعد انتهاء جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.