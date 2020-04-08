الصحة العالمية: من السابق لأوانه الحديث عن موعد انتهاء جائحة كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي موعد محدد لانتهاء جائحة فيروس كورونا، وأكدت أن قائمة اللقاحات المرشحة لاستخدامها ضد المرض تشمل 20 تسمية. وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في

حديث لقناة «روسيا-1»، اليوم الثلاثاء: «من السابق لأوانه الحديث حول هذا الموضوع. يتم الآن إجراء التحليلات ورسم النماذج المختلفة، وعلينا الآن إبطاء ارتفاع المنحنى».

وأضافت فوينوفيتش: «كل شيء مرهون بالإجراءات