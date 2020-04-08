وزير خارجية بريطانيا: رئيس الوزراء جونسون سيتجاوز هذا الأمر الصعب

قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب اليوم الثلاثاء، إنه واثق بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيتجاوز هذا الأمر الصعب، في إشارة إلى إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف دومينيك راب أن رئيس الوزراء سيعود إلى القيادة في وقت

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قريب. وتولى وزير خارجية بريطانيا مهام رئيس الوزراء مؤقتا، وذلك إثر إصابة بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد.

وصرح الدبلوماسي البريطاني بأن بوريس جونسون طلب منه أن ينوب عنه للمدة

التي تقتضيها الأمور وأن لديه ثقة في الترتيبات التي وضعها رئيس الوزراء «حتى أتمكن من تحمل مسؤوليته والنيابة عنه أثناء ابتعاده عن العمل».

وبين راب أن قرارات الحكومة يتم اتخاذها بشكل جماعي في مجلس الوزراء الذي تلقى من جونسون «توجيهات واضحة للغاية وتعليمات واضحة للغاية» ويركز على تنفيذها.