الحموشي “يفاجئ” رجال الأمن ببرقية شكر علی التضحیة ونكران الذات في مواجهة “كورونا”

فاجئ عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، رجال الشرطة ببرقية شكر، مساء اليوم الثلاثاء، أشاد من خلالها بالدور الكبير لرجال الأمن في مواجهة تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، والحرص على تطبيق تدابير الوقاية من خلال تفعيل قرارات السلطات القاضية بتنفيذ الحجر الصحي.
ونوه الحموشي برجال الأمن، مشيدا بتضحياتهم ونكرانهم للذات، وانخراطهم اللامشروط في الحرص على سلامة المواطنين، وتفعيل قرارات المديرية العامة للأمن الوطني، المرتبطة بمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وخلفت البرقية ارتياحا كبيرا في صفوف رجال الأمن باعتبارها تثمن مجهوداتهم، وتعبر عن رضى واستحسان المسؤولين عن النتائج الميدانية لأفراد الأمن الوطني، في الوقت الذي تعتبر فيه مؤشرا إيجابيا على حسن تدبير الأزمة، ودور المديرية في التنسيق مع الأجهزة الموازية، التي تتقاسم معها نفس الأهداف.
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