طنجة..نقل زوجة صحافي توفي بكورونا إلى المستشفى بعد تأكيد إصابتها بـ”كوفيد19″

نُقلت اليوم الثلاثاء، زوجة الصحافي الراحل مصطفى بنشريف الذي توفي قبل أربعة أيام، جراء إصابته بـ”كوفيد19″، إلى مستشفى دوق دوطوفار، بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر متطابقة لـ “اليوم24” أن التحاليل المخبرية أثبتت إصابة زوجة الراحل، بالفيروس التاجي، مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة.

وكان الصحافي مصطفى بنشريف، قد فارق الحياة، بمستشفى محمد السادس، في طنجة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصدر طبي من داخل المستشفى المذكور لـ”اليوم24″ أن الراحل البالغ من العمر حوالي 68 عاما، فارق الحياة بعد إصابته بمضاعفات بسبب “كوفيد 19”، إذ كان يعاني من مرض القلب.