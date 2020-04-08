تحد “قديم” يعود من جديد بين نجوم كرة القدم في فترة العزل الصحي – فيديو

تزامنا مع فترة الحجر الصحي، التي تشهدها دول كثيرة، عاد تحدي “رقصة القدمين” إلى الظهور من جديد، وهذه المرة في صفوف نجوم كرة القدم.

وشارك مهاجم فريق برشلونة، لويس سواريز، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق لرقصه بالقدمين مع ابنته، على إيقاع الأغنية المعتمدة في هذا التحدي عادة “أوه نانانا”، التي يسمى التحدي باسمها.

النجم الإسباني، أنزيس أنيستا، هو الآخر شارك في التحدي، وذلك رفقة زوجته، حسب فيديو نشره على حسابه في أنستغرام.

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ويعتمد التحدي، الذي ظهر، في نهاية عام 2018 على تطبيق “تيك توك” الشهير، على الرقص بين شخصين باستعمال قدميها بشكل متناسق للتمكن من إتمام الرقص دون خطأ، على ايقاعات أغنية الثنائي bonde r300.

وظهر، في بداية أزمة كورونا تحد آخر جديد، شارك فيه نجوم الكرة العالميين، وهو تحدي التنطيط، لكن بدل الكرة، تستعمل فيه مناديل المراحيض.