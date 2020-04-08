إصابة المدير العام للأمن الإسباني بفيروس “كورونا”

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة المدير العام للأمن الإسباني فرانسيسكو باردو، بفيروس “كورونا”.

وأوضحت صحيفة “ماركا” أن تدهور الحالة الصحية للمسؤول عن الجهاز الأمني بالجارة الشمالية للمغرب، فرض نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

من جهتها، أكدت يومية “إل دياريو” أن المدير العام للأمن الاسباني نقل إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس “كوفيد 19″، مبرزة في السياق ذاته أن حالته تحسنت في الساعات الأخيرة، استنادا إلى مصادر أمنية.

وبلغت نسبة المصابين بالفيروس في إسبانيا 140 ألف مصابا، في وقت بلغ فيه عدد الوفيات بسبب الفيروس 14 ألف حالة وفاة، بينهم 743 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.