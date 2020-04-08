شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» مصر: 1450 إصابة و94 وفاة وشفاء 276 والان نبدء بالتفاصيل
وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 17 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى أمس، من أصل الـ 427 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح مجاهد أن الـ 128 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها مسبقًا، مبينًا أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 1450 حالة من 94 حالة وفاة.
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