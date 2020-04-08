شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» مصر: 1450 إصابة و94 وفاة وشفاء 276 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، عن تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 9 حالات، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 427 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 17 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى أمس، من أصل الـ 427 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد أن الـ 128 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها مسبقًا، مبينًا أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 1450 حالة من 94 حالة وفاة.