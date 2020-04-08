شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيلاروسيا يدعو «الصحة العالمية» لتقييم الوضع في بلاده والان نبدء بالتفاصيل
وقال لوكاشينكو، أمس الثلاثاء في مينسك، بحسب تقرير لوكالة أنباء "بيلتا" الحكومية: "لكن لا توجد كارثة على الإطلاق هنا". وأضاف أن عدد الإصابات في ازدياد "لكن هذا ليس مثل الانهيار الجليدي، نشكر الرب (على هذا)".
ودعا لوكاشينكو خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أن يبينوا لمواطني بيلاروسيا أنهم في أمان وأن الحكومة لا تخفي أي شيء.
وسجلت بيلاروسيا رسميا حتى يوم الثلاثاء 860 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة، وشهدت هذه الأعداد ارتفاعا سريعا في الأيام القليلة الماضية.
وواجه لوكاشينكو انتقادات حادة محليا وخارجيا إثر عدم تطبيقه إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس. ولاتزال مباريات كرة القدم تقام في البلاد بحضور جماهيري كبير. وندد لوكاشينكو من قبل بالقلق من فيروس كورونا باعتباره "ذهانا".
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