لبنان.. إصابة 13 عسكريا بأعمال شغب أمام سجن القبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أصيب ضابط و12 عسكريًا في الجيش اللبناني أمام سجن ”القبة“ بمدينة طرابلس (شمال)؛ على خلفية أعمال شغب داخل السجن، للمطالبة بإقرار قانون للعفو العام، على خلفية أزمة كورونا.

وقال الجيش، في بيان: ”تعرضت دورية من الجيش للرشق بالحجارة وقطع الزجاج والمفرقعات من قبل أهالي بعض الموقوفين وعدد من الأشخاص الذين حاولوا اقتحام السجن“.

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وتابع: ”لا تزال وحدات من الجيش تعمل على تطويق الحادث، وإعادة الوضع إلى طبيعته“.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أضرم العشرات من نزلاء سجن ”القبة“، النار بأفرشتهم؛ مطالبين بإصدار قانون للعفو عام عنهم، خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا.

وتوافد بعض أهالي السجناء إلى مدخل السجن، للاطلاع على أوضاع أبنائهم المحتجين داخل السجون.

ويوجد في لبنان 19 سجنًا للرجال و4 للنساء، إضافة إلى واحد للأحداث يضم ذكورًا وآخر يضم فتيات، وهي كلها تحت رقابة وزارة العدل.

وسجل لبنان، حتى مساء الثلاثاء، 548 إصابة بكورونا، بينها 19 وفاة.