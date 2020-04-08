اخبار العالم

رحلة خاصة لإعادة الإيطاليين من روسيا إلى وطنهم

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رحلة خاصة لإعادة الإيطاليين من روسيا إلى وطنهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

رحلة خاصة لإعادة الإيطاليين من روسيا إلى وطنهم

الخليج 365 - متابعات

قالت السفارة الإيطالية في موسكو، اليوم الثلاثاء، إن رحلة مستأجرة تعود بالإيطاليين إلى وطنهم من روسيا، وسط جائحة فيروس العالمي، من المقرر إجراؤها في 9 أبريل/ نيسان الجاري.

وقالت السفارة على فيسبوك "نحيطكم علما بأن الطائرة المستأجرة لشركة طيران NEOS تم تجهيزها لرحلة إلى روما. ومن المقرر أن تقلع الرحلة من مطار شيريميتيفو في موسكو يوم الخميس 9 أبريل".

Advertisements

وستتوقف الطائرة في سان بطرسبرغ قبل أن تتجه إلى روما.

وتجاوزت حالات الوفاة في إيطاليا جراء المسبب لمرض (كوفيد-19) 17 ألفا، بعد تسجيل أكثر من 600 حالة جديدة منذ أمس الاثنين، فيما سجلت الإصابات اليومية انخفاضا ملحوظا في البلد الذي يعد الأكثر تضررا في أوروبا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن مؤتمر الحماية المدنية "بلغ عدد المصابين 94067 بزيادة 880 حالة عن الأمس، وهذا أدنى معدل نمو منذ 10 آذار/ مارس"

وتابعت الوكالة أن "الوفيات زادت بمقدار 604 حالة عن الأمس، ليصبح الإجمالي 17127".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رحلة خاصة لإعادة الإيطاليين من روسيا إلى وطنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا