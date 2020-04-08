رحلة خاصة لإعادة الإيطاليين من روسيا إلى وطنهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت السفارة الإيطالية في موسكو، اليوم الثلاثاء، إن رحلة مستأجرة تعود بالإيطاليين إلى وطنهم من روسيا، وسط جائحة فيروس كورونا العالمي، من المقرر إجراؤها في 9 أبريل/ نيسان الجاري.

وقالت السفارة على فيسبوك "نحيطكم علما بأن الطائرة المستأجرة لشركة طيران NEOS تم تجهيزها لرحلة إلى روما. ومن المقرر أن تقلع الرحلة من مطار شيريميتيفو في موسكو يوم الخميس 9 أبريل".

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وستتوقف الطائرة في سان بطرسبرغ قبل أن تتجه إلى روما.

وتجاوزت حالات الوفاة في إيطاليا جراء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) 17 ألفا، بعد تسجيل أكثر من 600 حالة جديدة منذ أمس الاثنين، فيما سجلت الإصابات اليومية انخفاضا ملحوظا في البلد الذي يعد الأكثر تضررا في أوروبا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن مؤتمر الحماية المدنية "بلغ عدد المصابين 94067 بزيادة 880 حالة عن الأمس، وهذا أدنى معدل نمو منذ 10 آذار/ مارس"

وتابعت الوكالة أن "الوفيات زادت بمقدار 604 حالة عن الأمس، ليصبح الإجمالي 17127".