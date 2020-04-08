استثناء لرجال الدين من قرارات التعبئة العامة بشرط إرتداء الزي الدين

أفاد ​مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك​ في ​لبنان​ أن وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ أصدر بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية للمجلس، تعميما للقوى الامنية بشأن استثناء رجال الدين من قرار ​حظر التجول​ ونمر السيارات الذي تقوم ​القوى الأمنية​ بتنفيذه هذه الأيام، والتشدد بتطبيق إجراءات التعبئة العامة، وبدء العمل بهذا الاستثناء من تاريخ اليوم الاربعاء 8 نيسان، واضاف المجلس: "تسهيلا لهذا الموضوع يرجى من جميع الاكليريكيين والرهبان والراهبات عند التنقل أن يكونوا بزيهم الاكليركي او الرهباني وليس بالزي المدني، وذلك تسهيلا لعملهم وعمل القوى الأمنية والعسكرية.

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