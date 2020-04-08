طقس الأربعاء غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مخ انخفاض درجات الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الأربعاء غائم جزئياً الى غائم احياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل . تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة كما تنشط الرياح أحياناً كما تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية والداخلية.
ويتوقع أن يكون طقس الخميس غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وتنخفض بشكل طفيف في الداخل و على المرتفعات، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً خاصة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.
أما الجمعة فيكون الطقس غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً . تتساقط ثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.
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