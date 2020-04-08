مؤسس موقع تويتر يتبرع بمليار دولار أميركي لمكافحة كورونا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، عن أن مؤسّس موقع تويتر جاك دورسي، أعلن اليوم الثلاثاء أنّه "سيتبرّع بمبلغ مليار دولار أميركي لدعم جهود مكافحة وباء كورونا العالمي"، وأشار مؤسس الموقع إلى أنّ "المبلغ المتبرّع به، أي المليار دولار، سيكون على شكل أسهم يملكها في شركة "سكوير" و سيحوّل إلى مؤسسة خيرية تابعة له".
وأشارت آخر الإحصائيات الخاصة بتفشي فيروس كورونا في العالم إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس تجاوزت 1.4 مليون، فيما فقد أكثر من 80 ألف شخص حياتهم جراء العدوى.
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