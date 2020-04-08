مؤسس موقع تويتر يتبرع بمليار دولار أميركي لمكافحة كورونا

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية، عن أن مؤسّس موقع ​تويتر​ ​جاك دورسي​، أعلن اليوم الثلاثاء أنّه "سيتبرّع بمبلغ مليار ​دولار​ أميركي لدعم جهود مكافحة وباء كورونا ​العالم​ي"، وأشار مؤسس الموقع إلى أنّ "المبلغ المتبرّع به، أي المليار دولار، سيكون على شكل أسهم يملكها في شركة "سكوير" و سيحوّل إلى مؤسسة خيرية تابعة له".

وأشارت آخر الإحصائيات الخاصة بتفشي ​فيروس كورونا​ في العالم إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس تجاوزت 1.4 مليون، فيما فقد أكثر من 80 ألف شخص حياتهم جراء العدوى.