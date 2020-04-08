وزير خارجية بريطانيا: رئيس الوزراء جونسون سيتجاوز هذا الأمر الصعب

أعلن وزير خارجية ​بريطانيا​ ​دومينيك راب​ انه "واثق بأن رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ سيتجاوز هذا الأمر الصعب، في إشارة إلى إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيراً الى انه "سيعود إلى ​القيادة​ في وقت قريب"، لافتاً الى ان "جونسون طلب منه أن ينوب عنه للمدة التي تقتضيها الأمور وقرارات ​الحكومة​ يتم اتخاذها بشكل جماعي في ​مجلس الوزراء​ الذي تلقى من جونسون توجيهات واضحة للغاية وتعليمات واضحة للغاية ويركز على تنفيذها".

وكان مكتب بوريس جونسون، قد أفاد يوم الاثنين، بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بـ"كوفيد-19".