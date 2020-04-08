ترامب: نصلي جميعاً من أجل بوريس جونسون المصاب بالكورونا

أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية ​الأزمة​ الأميركية لمواجهة ​فيروس كورونا​، ان "الجميع يصلي من أجل رئيس وزراء ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​ المصاب بفيروس كورونا المستجد"، شاكراً "الأميركيين لالتزامهم بالتوجيهات لوقف انتشار الفيروس، ونعلم أن الأسبوع القادم سيكون صعباً على الجميع".

ولفت ترامب الى "وجود بصيص أمل رغم أسبوع مؤلم جداً، فأميركا تمضي سريعاً في الحرب العلمية ضد كورونا "، موضحاً انه "سيتم العمل سريعاً لايجاد لقاح مضاد لكورونا، والأمر قد يستغرق فترة من الزمن، وسنعمل مع حكام الولايات للوقوف على الاحتياجات".