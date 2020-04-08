أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة فيروس كورونا، ان "الجميع يصلي من أجل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا المستجد"، شاكراً "الأميركيين لالتزامهم بالتوجيهات لوقف انتشار الفيروس، ونعلم أن الأسبوع القادم سيكون صعباً على الجميع".
ولفت ترامب الى "وجود بصيص أمل رغم أسبوع مؤلم جداً، فأميركا تمضي سريعاً في الحرب العلمية ضد كورونا "، موضحاً انه "سيتم العمل سريعاً لايجاد لقاح مضاد لكورونا، والأمر قد يستغرق فترة من الزمن، وسنعمل مع حكام الولايات للوقوف على الاحتياجات".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: نصلي جميعاً من أجل بوريس جونسون المصاب بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.