شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة بفرض استخدام الكمامات بالمناطق العامة والتجمعات لمدة سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن فرض استخدام الكمامات في المناطق العامة والتجمعات لمدة سنة مع توقيع غرامة 100 جنيه على غير الملتزمين.

وأوضحت النائبة إيناس عبد الحليم، في اقتراحها، أن أزمة فيروس كورونا اظهرت أهمية استخدام الكمامات للحماية الشخصية من ناحية ومن أخرى منع انتقال المرض من المصابين، بما يؤكد ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الخبراء الذين يؤكدون احتمالية استمرار الأزمة الحالية التي تسبب فيها فيروس كورونا لفترة قد تكون طويلة، فيجب اصدار قرار بإلزام المواطنين والمسئولين بارتداء الكمامات خلال التجمعات والأماكن العامة.

وأوضحت أن خطوط الإنتاج المصرية إن تم تطويرها ودعمها قد تكفي لتلبية احتياج المواطنين من الكمامات خلال الفترة المقبلة خاصة مع منع تصدير الأدوات الطبية لتوفير متطلبات السوق المحلي ودعم المخزون الاستراتيجي منها.

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ولفتت إلى أن ارتداء الكمامات فعال لمواجهة الفيروسات وانتشار الأمراض بالطبع مع الالتزام باشتراطات النظافة الأخرى، ومع الأزمة الحالية فلا بد من إلزام المواطنين بمثل هذا القرار لمدة سنة كاملة.