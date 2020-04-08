شكرا لقرائتكم خبر عن وهب الله: الرئيس وفر كافة التسهيلات لدعم أصحاب الأعمال فى ظل جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب بلجنة القوى العاملة وأمين عام اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع الكرة فى ملعب أصحاب الأعمال، وحملهم المسئولية المجتمعية بعد توجيهاته اليوم لهم بألا يتم تخفيض العمالة وعدم تسريحهم، مشددا أن هناك أزمة نواجهها فى الوقت الحالى تتطلب من الجميع التكاتف.

وطالب "وهب الله" أصحاب الأعمال بتخفيف ساعات العمل وعدم تسريح أحد، خاصة وأن الرئيس وفر تيسيرات كثيرة لرجال الأعمال وإعفاءات ضريبية وائتمانية مما يمكن الجميع من عدم التفكير فى تسريح البعض.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يسبق بخطوة من خلال تأكيده اليوم بدعم العمالة غير المنتظمة ومد منحة وزارة القوى العاملة لتصبح 90 يوم بدلا من شهر واحد، مشيدا باتخاذ قرار تقديمها على المحمول وهو ما يحد من التكدس ويمنع فرص انتشار العدوى.

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وكان قد دعا الرئيس السيسى، القطاع الخاص إلى عدم المساس بمرتبات العمال، قائلا: "يجب على القطاع الخاص الانتباه لهذا الأمر دون المساس بمرتبات الناس، مضيفا: "طلبنا من الحكومة تخفيض أعداد الموظفين وإعفاء كبار السن من العمل".

وقال الرئيس: "ساعات بنزل لوحدى أشوف الدنيا ماشية ازاى فى الشارع فى الوقت اللى ما فيهوش حظر.. ومش حاسس من إجراءات الناس إنها واخدة بالها، بشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه وماحدش حاطط كمامات".

أضاف السيسى: "الأمر لو محتاج إننا نوزع هذه الكمامات بنص التكلفة.. أو بدون تكلفة خالص.. مفيش مشكلة".