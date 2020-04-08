رئيس اتصالات النواب: رسائل الرئيس السيسى قطعت الطريق على المشككين والشائعات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، للشعب المصرى فى مواجهه تداعيات أزمة كورونا، مؤكدا أنها تحمل الطمأنينة وقدرة الدولة علي إدارة الأزمة وحماية الشعب .



وقال بدوي في تصريحات صحفية، إن الرئيس السيسي أكد أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات التي تروجها الجماعات الإرهابية بهدف الإساءة للدولة المصرية وتشكيك المواطنين في قدراتها علي مواجهه الأزمة بتأكيده أننا إذا أردنا مصر خالية من الأشرار علينا الإبتعاد عن الشائعات، وهو ما ذكره الرئيس اليوم نصا ضمن رسائله المهمة للشعب المصري حينما أشار أن الدولة المصرية تتعرض للشائعات من قبل أهل الشر علي مدار السنوات الماضية بهدف التشكيك في كل القرارات والإجراءات التي تتخذها لإثارة المواطنين وهو أمر يتطلب المزيد من الوعي خلال مواجهه تداعيات أزمة كورونا.



وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قوي الظلام حاولت استغلال أزمة كورونا كمدخل لتنفيذ مخططاتها القذرة علي حد وصفه لترويج الشائعات والأكاذيب للتأثير علي معنويات المواطنين خلال إدارة الأزمة وهو ما يتطلب منا جميعا التصدي وبقوة لمحاولات التشكيك في قدرة المصريين علي عبور الأزمة مطالبا الجميع بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة .

