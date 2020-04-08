شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الجمال يقترح منح ضحايا القطاع الطبى وسام "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سعد الجمال، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضم ضحايا القطاع الصحي لقانون 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء وأسرهم طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى يجوز لمجلس الوزراء إضافه حالات آخرى، وذلك حتى يتسنى ضمهم إلى صندوق التكريم .

وأوضح الجمال، أنه فى ظل الظروف العصيبة التى يشهدها العالم من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد وإيماء إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية فى الحد من انتشار هذا الفيروس في مصرنا الحبيبة، وحيث أن رجال القطاع الصحي في الصفوف الأمامية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

واقترح نائب رئيس البرلمان العربي، منح ضحايا القطاع الطبى جراء فيروس كورونا "وسام تحيا مصر" طبقا للقانون المشار إليه فى المادة 15، مؤكدا أن هذا أقل تكريم لهم في ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

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الجدير بالذكر أن مجلس النواب، أعرب عن شكره ودعمه للقطاع الطبي أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين مؤكدا أنه يقدم خدمة مستمرة لائقة دون كلل أو ملل.

وقال في بيان له إن مجلس النواب وهو يتابع ويدعم ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية ووقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومحاصرته، يعرب عن عميق ‏شكره وتقديره ومساندته ودعمه الكامل رئيسا وأعضاء للقطاع الطبي المصرى ‏وجميع القائمين عليه من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين ، الذين يواصلون الليل بالنهار في عمل دؤوب دون كلل أو ‏ملل للقيام بخدمة طبية مستمرة ولائقة في ظل هذا الظرف الدقيق، مضيفا وهم بذلك يعتبرون خط الدفاع الأول في التصدي ومحاصرة هذا الوباء ‏الذى تخطى الحدود، فلم تسلم منه معظم الدول.‏