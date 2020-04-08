حماة الوطن: القوات المسلحة المصرية هى درع مصر وسندها وفى خدمة شعبها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن حزب حماة الوطن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم خلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد وطمأنة المصريين بشأن آليات الدولة فى إدارة ملف أزمة فيروس كورونا والجهود المبذولة لمجابهة مخاطره والحد من تداعيات انتشاره السلبية على المواطنين.

قال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن أن أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم كله والحكومة تعاملت باحترافية فى تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا على أن نزول الرئيس ومتابعة كافة التجهيزات والإجراءات التى يتم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا تؤكد انه يدرك حجم المسئولية والخطر ولم يدخروا جهدا ولا مالا لمواجهة الوباء متخذا مع أجهزة الدولة كافة الإجراءات التى تضمن سلامة المواطنين وتحمى حياتهم.

وأضاف رئيس الحزب أن تصريحات الرئيس اتسمت بالوضوح والشفافية وطمأنة المواطنين وأكد خلالها على دعمه الكامل للمواطن المصرى، وأنه لن يضار أى موظف فى القطاعين العام أو الخاص، مطالبا بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحهم وتخصيص منه 500 جنيه، بالإضافة للمقررات التموينية وان جميع الاحتياجات الأساسية متوفرة ويوجد احتياطيات تكفى لأكثر من ثلاث أشهر قادمة غير أننا مقبلون على موعد الحصاد، ومطالبا القوات المسلحة بتوزيع وإنتاج المزيد من الأدوات الوقائية وسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر ومع كل هذا يرفض توقف المشروعات القومية واستمرار العمل بها مع التوجيه بإنشاء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى و100 ألف وحدة للمناطق الخطرة وتأكيده على طمأنة المواطنين بأننا مستعدون لكل السيناريوهات فى أزمة فيروس كورونا.

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وأكد الفريق الهريدى أن القوات المسلحة المصرية هى درع مصر وسندها وفى خدمة شعبها فى جميع المجالات مؤكدا على وجود 22 مستشفى للعزل، و4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير، يمكن الدفع بها فى أى اتجاه، و4 آلاف سيارة إسعاف، وأتوبيسات لنقل الحالات الحرجة، وطائرات لنقل الحالات الحرجة أيضا كل هذا تابع للقوات المسلحة بالإضافة إلى قيام الإدارات التخصصية للقوات المسلحة بعمليات التطهير والتعقيم للشوارع والميادين بكافة محافظات الجمهورية، فيما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتنفيذ انتشار يسمح بتوفر السلع الاستراتيجية فى كافة أنحاء الجمهورية، والاحتفاظ باحتياطى استراتيجى.

وأضاف الهريدى أن تقديم يد العون لبعض الدول رسالة تضامن من مصر حتى لو دعم رمزى خاصة الدول التى تعانى من أزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا، مطالبا جموع المصريين باتباع التعليمات حتى نستطيع السيطرة على انتشار فيروس كورونا ونحتفل كما قال الرئيس بأن مصر ليس بها إصابات أو وفيات بسبب كورونا.