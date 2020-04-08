شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يقرر تعليق أنشطته فى المحافظات لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الأمانة العامة للحزب برئاسة الفريق جلال الهريدى، تعليق نشاطاتها فى المحافظات والغاء افتتاحات المقرات الجديدة وأي نشاط ثقافي أو سياسي أو رياضى في الفترة الحالية وذلك حفاظا على حياة المواطنين وتوجية المحافظات للتوعية و الوقاية وتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمنازل والمساجد و مكاتب البريد ومحطات ومواقف المواصلات العامة والاماكن الاكثر زحامآ للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للدولة وتوزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على المواطنيين ونشر ملصقات توعوية في جميع المحافظات للتعريف بالمرض وطرق الوقاية منه.

وذكر بيان للحزب أنه تم فتح جميع المقرات ورفع درجة الاستعداد القصوى على كافة المستويات بجميع المحافظات منذ بداية انتشار الفيروس لدعم خطة الدولة في مواجهته لتجنب مخاطر هذا المرض من خلال رفع درجة الوعي لدى المواطنين وأطلق الحزب العديد من المبادرات بالمحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونوه البيان ، الى أنه فى اسيوط تم إطلاق حملة ( شعب أسيوط في عيون حماة الوطن) وتم تطهير بعض المؤسسات الحكومية والمجمعات السكنية ذات الكثافة العالية ومواقف السيارات وفى بني سويف تم تعقيم المصالح الحكومية والمدارس والمساجد والوحدات المحلية بالمراكز وتم توفير اجهزة ومستلزمات طبية لمستشفي الصدر وشكلت امانة البحيرة، لجنة طبية للكشف على أصحاب المعاشات، أثناء صرف مستحقاتهم وفى سرادقات مجهزة ضمن مبادرة "حياتك تهمنا" بحضور محافظ البحيرة اللواء هشام امنه هذا بالاضافة الى حملة تطهير وتعقيم المصالح الحكومية وحملات التوعوية والإرشادية للتوعية بخطورة الإصابة بالفيروس والعدوى وسرعة انتشاره من خلال السوشيال ميديا .

كما قامت أمانة الحزب بالقليوبية بشراء المطهرات والكمامات وتوزيعها على المواطنين مع نشر ملصقات للتوعية وتوفير مساعدات غذائية للاسر الاكثر احتياجا ومعاونة المتضررين من عمال اليومية.

وقامت أمانة القاهرة ، بحملة لتعقيم بعض المصالح الحكومية والمواصلات العامة والمترو ومكاتب البريد والمساجد والكنائس وبعض اقسام الشرطة وتوزيع مواد التعقيم على المواطنين وبالإسكندرية تم اطلاق حملة توعية في شوارع المحافظة وتضمنت توزيع منشورات صحية للتعريف بفيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق الوقاية منه لطمأنة المواطنين وبث المعلومات الصحيحة دون الشائعات والأكاذيب.

وفى قنا تم تعقيم وتطهير شوارع المراكز كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد ،وفى سوهاج قام شباب الحزب بتطهير المنازل والمحلات التجارية ضد فيروس كورونا وتوزيع منشورات للوقايه من الفيروس وقامت امانة الحزب بالتعاون مع كلية العلوم جامعة سوهاج بتصنيع المواد المطهرة وتوزيعها على امانات المراكز لتوفيرها للمواطنين وفى المنوفية تم عمل حمله تطهير واسعه للمنشأت الحكومية وعدد من المساجد والكنائس والشوارع.

وفى البحر الأحمر قامت أمانة الحزب بحملات تطهير وتوعيه ومساعدة العمالة المتضررين من توقف حركة السياحة وفى الدقهلية تم تطهير عدد كبير من المنشأت الحكومية وتوزير كمامات ومواد تطهير للمواطنين ، وكما قامت محافظات أسوان والاسماعلية وبورسعيد والوادى الجديد بحملات توعيه وتوزيع بروشورات لتوعية المواطنين بسبل الوقاية من الفيروس وقامت محافظات الشرقيه وكفر الشيخ وجنوب سيناء ودمياط والفيوم بتطهير دور العبادة والمصالح الحكومية التى بها اقبال كبير من المواطنين مثل مكاتب البريد وماكينات الصرف الالى ومساعدة العمالة المتضررة من أزمة كورونا اما محافظات الجيزة والاقصر والسويس والمنيا قامت بتطهير المنشأت الحكومية ومساعدة الفئات الاكثر احتياجا فى ظل هذه الأزمة ومازالت الحملة مستمرة فى جميع محافظات مصر.

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