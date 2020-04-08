شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تطالب القطاع الخاص بالاستجابة لدعوة الرئيس بحماية العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، رجال الأعمال بالاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ علي العمالة بالقطاع الخاص وعدم تسريحها، لحماية هؤلاء العمال وأسرهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجه فيها الدولة فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم كله.

وقال المراغي، لـ"الخليج 365"، إن دعوة الرئيس السيسى للقطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها، تأتى من منطلق المسئولية الوطنية، فالقطاع الخاص شريك للدولة وعليه مسئولية في مساندة الدولة ودعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذ لمواجهة وباء كورونا ومنع انتشاره في البلاد.

وأشار رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أن القطاع الخاص يضم ما يقرب من 20 مليون عامل، وكل الجهات والمؤسسات الاقتصادية ستتأثر بالسلب جراء أزمة فيروس كورونا، وبالتالي لابد من الحفاظ علي العمالة وأجورها، لحماية ملايين الأسر وتخفيف الأعباء عنهم.

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ولفت النائب جبالي المراغي، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الشكر للقطاع الخاص علي الدعم الذي يقدمه لمصر في هذه الظروف، وذلك لأنه الرئيس يدرك الدور المهم للقطاع الخاص وما يقدمه للوطن.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم الشكر للقطاع الخاص على الدعم الذى يقدمه لمصر فى هذه الظروف، ودعا الرئيس في كلمة له، القطاع الخاص للحفاظ على العمالة وعدم تسريحها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن اختبار قدراتنا على افتتاح مشروعات جديدة فى ظل الظروف مخاطرة، متابعا: "بس خايف على روحكم المعنوية والبلد فيها حاجات كتيرة تم تنفيذها خلال السنين اللى فاتت والكلام ده ممكن نفتتحه النهاردة لكن تم تأجيلها إلى السنة القادمة".

ودعا الرئيس السيسى، المواطنين لعدم الخوف من عدم توافر السلع الغذائية: "عاملين حسابنا فى كل حاجة ولا يوجد مشكلة فى توفير السلع ولدينا احتياجات تكفى لأشهر.. ومحدش أبدا يهز ثقتكم والحاجات موجودة وزيادة".