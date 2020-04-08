شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بـ"المؤتمر" يشيد بخطاب الرئيس السيسى:الدولة تهتم بصحة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام مرسي عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع قيادت القوات المسلحه هو بمثابة عرض واستعراض لإمكانات الدوله المصرية و جاهزيتها القصوى لحين الحاجه اليها.

وأضاف مرسي في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بعث عدة رسائل طمأنة للشعب المصرى خلال حديثة، موضحا أن أهمها "مصر قوية وتملك كافة الاستعدات لأي سيناريوهات تنتج عن أزمة فيروس كورونا".

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وتابع مرسي بأن حديث الرئيس يجعل اًي انسان فخور بوطنه وأن الدولة المصرية تعي تماما كرامة وصحة المواطن المصري ، لافتاً إلى أن كل المؤاشرات توضح بأن مصر القويه عادت لتقود العالم.

وأختتم عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر بيانه بأن مصر أعطت درسًا قويًا فى فن إدارة الأزمات للعالم فى ظل انتشار فيروس كورونا ، منوهًا بأن مصر القوية عادت وأن الشعب المصري بات لديه ثقة كبيرة فى إدارة موسسات الدولة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، تفقد اليوم الثلاثاء عناصر ومعدات الأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.