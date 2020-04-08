شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يحذرون من الشائعات: "الإرهابية" تستغل الأزمات للقيام بدورها الخبيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن وقت الأزمات تكثر فيها الشائعات، وهذا ما قد كان مع أزمة انتشار فيروس كورونا، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة إلا أن هناك من يشكك فى التعامل مع الأزمة بغرض تشويه الصورة من خلال نشر أخبار بعيدة كل البعد عن أرض الواقع.

وأوضح وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن المواطن عليه دور أساسى فى التصدى لهذه الشائعات، وذلك من خلال عدم الانسياق خلف هذه الأخبار الكاذبة، والشائعات وعمل مشاركة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا ما ينعكس على المجتمع، ولهذا على المواطنين أن يكونوا على قدر المسئولية وعدم الانسياق خلف أخبار غير موثقة.

وفى سياق متصل، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الشائعات عبر مواقع التواصل، والتي تهدف جميعها للنيل من عزيمة المواطنين وتشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها، متابعا: الشائعات تضر بالأمن القومى ".

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل أى حدث لتمارس دورها المشبوة، فقط أصبحت الشائعات والأكاذيب أسلوب حياة لهذه الكيانات والتنظيمات الإرهابية، وخلال الفترة الأخيرة هناك العديد من الشائعات التى أطلقوها فى مناسبات بعينها تؤكد ذلك.

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ومن جانه، قال النائب يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مواقع التواصل وتمارس دورها الخبيث من خلال نشر أخبار كاذبة ومغلوطة معتمدين على لجانهم الإلكترونية فى نشر هذه الأخبار بين فئات الشعب المصرى، وذلك من خلال مواقع وهمية وعدد من الصفحات غير الموثقة التى تستغل لمثل هذه الأغراض الدنيئة.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن هناك عدد من الصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى تستغلها الجماعة الإرهابية فى نشر الشائعات، مناشدا المواطنين علينا أن نتصدى لمثل هذه الأخبار وعدم الانسياق خلفها، وتقصي المعلومات من المصادر الرسمية والقنوات الشرعية.