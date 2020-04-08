شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: الجيش حمي مصر من سيناريوهات كورونا المدمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلسي ادارة وتحرير "البوابة نيوز"، أن القوات المسلحة وقفت خلال الفترة الماضية في ظهر المؤسسات المدنية، ووضعت امكانياتها وخبراتها رهن الحفاظ علي صحة المصريين، ومواجهة خطر وباء فيروس كورونا، وهو ما جنب البلاد سيناريوهات مدمرة للفيروس، مثلما نري في دول أخري.

وقال النائب في تصريح له منذ قليل: إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، لمعدات القوات المسلحة والأطقم المعاونة فى التعامل مع أزمة كورونا، كشف عن حجم الاستعداد والجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة، والتي رأينا جزاء قليلا منها في عمليات التطهير والتعقيم للشوارع والميادين بكافة المحافظات، فضلا عن توفير المعدات الطبية، كأجهزة التعقيم وغيرها، ومعاونة القطاع المدنى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف أن جهود القوات المسلحة، شملت المساهمة في توفير السلع، ورفع قدرة إنتاج الكمامات والمطهرات، والاستعداد لتوفير مستشفيات ميدانيه وسيارات طبية متنقله، وتوفير مخزون مناسب للأدوية المستخدمة في مواجهة الأزمة، مؤكدا أن هذا ليس غريبا علي جيش مصر العظيم الذي حمي مصر من أزمات كثيرة، مرت عليها في تاريخها الطويل.

Advertisements

وأوضح النائب، أنه واثق تماما من قدرة المصريين والقيادة السياسية علي عبور أزمة فيروس كورونا بسلام.