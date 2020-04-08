شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة البرلمان" للمصريين: الدولة قامت بجهودها..والدور عليكم الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه كما تقوم الدولة بإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره فهناك دور وليس بقليل على المصريين أنفسهم فعليهم بالتحلى بالمسئولية المجتمعية والتزام المنازل وهو وفق توصيات كل دول العالم هو السيناريو الأمثل للتقليل من انتشار الوباء .

ولفت رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أنه لا داعى للتهوين ولا التهويل، وما تحتاجه الدولة فى الوقت الحالى من الجميع هو الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لتمكين الجهات الصحية من تأدية دورها فى انحسار المرض، قائلاً: "إحنا أحسن من غيرنا ومعدل الإصابات ما زال فى طوره الطبيعى ولا يتخذ شكلا مقلقا".

وأشار رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى تفاؤله بشأن انحسار الفيروس خلال الفترة القادمة واستجابة المصريين بما لديهم من وعى لتوصيات الحكومة للحد من انتشار الفيروس، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى تعمل ليلا نهارا للحد من التبعات الاقتصادية على هذه المواطنين من هذه الأزمة وهو ما يتطلب الآن من المصريين ملازمة منازلهم لعدم زيادة عدد الإصابات.

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وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الإثنين، عن خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.