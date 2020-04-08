شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: الرئيس السيسى بعث برسائل طمأنينة للشعب بالقدرة على تجاوز أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسائل طمأنينة للشعب المصرى، بأن الدولة المصرية قادرة على مواجهة فيروس كورونا، وأنها ستعبرها كأي أزمة مرت على الدولة واجتازتها بفضل التعاون بين أطرافها قيادة وحكومة وشعبا.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن الأطقم الطبية في مصر تعد خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، فهي من تخوض المعركة بفضل رعايتها للمصابين وتقديم كافة الخدمات لهم، فضلا عن اصطفاف أفراد القوات المسلحة المصرية لاستعراض قدرتها الطبية لمواجهة فيروس كورونا، مما يعكس ثقة المصريين في جيشها الأبيض وقواتها المسلحة، وبهذا الجيش العظيم ستستطيع مصر تجاوز أي محنة.

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ولفت المهندس حازم الجندي، أن عدم التزام بعض المواطنين بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية التي وضعتها الحكومة ساهم في زيادة عدد المصابين بالفيروس، وأودت في النهاية إلى تجاوز مصر الألف إصابة، الأمر الذي يدعو جموع المصريين بضرورة التكاتف في تلك الفترة الحرجة والالتزام بالتعليمات لتقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين.

وأكد الجندى، على أهمية تأكيد الرئيس السيسي بأن الدولة على أتم الاستعداد لتوزيع الكمامات على المواطنين بتكلفة النصف أو بالمجان، في سبيل التزام المواطنين بارتدائها، لا سيما في وسائل المواصلات التي تعد مراكز بؤر لانتشار الفيروس أكثر، مطالباً، الجميع بضرورة الإلتزام بالتعليمات والنصائح التى أكد عليها الرئيس اليوم خلال تفقده أجهزة ومعدات القوات المسلحة.

وقال مساعد رئيس الحزب، أن توجيه الرئيس للحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة وسرعة صرف المنحة المخصصة لهم، ومناشدة القطاع الخاص بعد المساس بالعاملين أو تخفيض مرتباتهم، يؤكد أننا أمام رئيس بدرجه إنسان ويعى جيدا حجم المسئولية الملقاة على عاتقه.