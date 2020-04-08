شكرا لقرائتكم خبر عن نجل سكرتير مرسى: 90%من المتواجدين فى إسطنبول تم تسريحهم من أعمالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد أمين الصيرفى نجل سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسى أن أوضاع عناصر الإخوان في إسطنبول كارثية بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن كثيرا منهم تم تسريحهم من أعمالهم وأصبحوا غير قادرين حتى على تدبير نفقاتهم الشخصية.

وقال أحمد أمين الصيرفى في منشور عبر صفحته الشخصية على "الفيسبوك ":"البوست ده مهم للناس اللي في إسطنبول.

هنا في إسطنبول بسبب أزمة الكورونا تقريبا خمسه وتسعين بالمية من المصريين قعدوا من الشغل أو الشغل نفسه قفل وبناءً عليه فالشباب هنا حرفيا فى كارثة وتعالوا نفكر بصوت عالي مع بعض كده ".

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وأضاف:"احنا هنا في غربة يعني برضه هنقول 98% مننا قاعدين في سكن بالإيجار مش ملك فيترتب علي ذلك دفع إيجار البيت والعائدات وفواتير الكهرباء والغاز والمياه والانترنت والتليفونات طيب فين العمل مفيش عمل عشان الناس تشتغل وتجيب منه فلوس طيب الكلام ده بالنسبة للشباب العزاب تعالي بقه للمتجوزين وإلي معاهم عيال وفاتحين بيوت وقعدوا من الشغل الوضع أصبح كارثي يعني كلها يومين تلاته أسبوع بالكتير والأكل اللي في بيتهم هيخلص وبكده حرفيا ناس كتير مش هيبقي معاها تسكن وتاكل، وللعلم الاتراك مش كلهم زي بعض يعني هتلاقي صحاب بيوت بيتطلبوا منك الإيجار وصحاب بيوت بيطلبوا نصف الايجار اللي عايزين نقوله أن الوضع أصبح صعب واحنا كمغتربين لازم نلحق نشوف حل للازمة دي لأنها هتطول الكل ونتفق علي حاجة كلنا نعملها عشان مواقفنا كلنا تبقي واحده"