شكرا لقرائتكم خبر عن "الحصن والسند".. المتحدث العسكرى ينشر فيديو استعدادات الجيش لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، الفيلم الوثائقى "الحصن والسند"، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والذى شاهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال فعاليات تفقده معدات القوات المسلحة والأطقم المعاونة فى التعامل مع أزمة كورونا.

واستعرض الفيلم، الحديث عّن الاحتياطات الاستراتيجية لمواد التعقيم والتطهير التى أعدتها القوات المسلحة، تنفيذا للتوجيهات السياسية بمعاونة أجهزة الدولة، وحيث قامت الادارات التخصصية للقوات المسلحة بعمليات التطهير والتعقيم للشوارع والميادين بكافة محافظات الجمهورية، فيما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتنفيذ انتشار يسمح بتوفر السلع الاستراتيجية فى كافة أنحاء الجمهورية، والاحتفاظ باحتياطي استراتيجى.

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كما استعرض الفيلم وجود 22 مستشفى للعزل ، و 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير ، يمكن الدفع بها فى اى اتجاه، و 4 الاف سيارة اسعاف، واتوبيسات لنقل الحالات الحرجة، وطائرات لنقل الحالات الحرجة أيضا.