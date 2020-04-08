شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن":القوات المسلحة تقف فى مقدمة الصفوف لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده أجهزة ومعدات القوات المسلحة، حملت الكثير من رسائل رفع الروح المعنوية والنفسية للشعب في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف رشاد، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي كعادته يصنع ملحمة وطنية من تكاتف كافة مؤسسات الدولة في مواجهة التحدي الذي يواجه الدولة، ويدرك جيدًا مدى أهمية الروح المعنوية في التغلب على الأزمات والتحديات، مشيرا إلى أن الوعي كان سلاح الدول خلال السنوات الماضية؛ ونجحت في ذلك نجاحًا بالغًا.

وأشار الأمين العام، إلى أن الرئيس طمأن الشعب على كافة الأمور وأكد أن مصلحة المواطن أيًا كان موقعه وصفته أولوية قصوى تقع على رأس أولويات الدولة؛ ومن ثم فلا داعي للهلع والخوف من مجريات الأمور، مع ضرورة الانتباه للشائعات التي يوجهها أهل الشر، مؤكدا أن الرئيس يثبت كعادته انحيازه المطلق لرسالته السامية التي تقوم على غرس القيم الإنسانية والسلام والتسامح والتضامن في مواجهة الأزمات.

وأكد رشاد، أن توجيه الرئيس الحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة وسرعة صرف المنحة المخصصة لهم، ومناشدة القطاع الخاص بعد المساس بالعاملين، يؤكد أن السيسي رئيس بدرجة إنسان همه توفير كافة المتطلبات المعيشية للمواطن، وعدم تحميله فاتورة الآثار السلبية لفيروس كورونا؛ والتي تعاني منها كل دول العالم.

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وفي سياق متصل، وجه رشاد تحية شكر وتقدير للقوات المسلحة على جهودهم العظيمة في وقوفهم في مقدمة الصفوف التي تجابه التحديات الداخلية والخارجية، قائلا: "ستظل قوات المسلحة مصدر قوتنا و مبعث فخرنا وعزتنا وأمننا وسلامنا فلا قلق على شعب يمتلك جيشًا وطنيًا عاشقًا لتراب وطنه".

وتابع: "ما رأيناه اليوم من جاهزية القوات المسلحة للمساهمة في دعم جهود القطاع المدني في هذا التحدي يطمئننا جميعًا ويضع علينا مسؤولية كبيرة في دعم كل هذه الجهود الوطنية.. كل التحية والتقدير لكل من يعمل لصالح هذا البلد وشعبه.. حفظ الله مصر ورئيسها من كل مكروه وسوء".