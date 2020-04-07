كروس لاعب ريال مدريد: “تخفيض راتبي هو بمثابة تبرع في فراغ”

شدد اللاعب الألماني لريال مدريد كروس على كونه يؤيد فكرة توصل اللاعبين بأجورهم كاملة، وبعدها لكل واحد الحق في التصرف كما يشاء. وعارض كروس فكرة تخفيض أجور اللاعبين داخل الفريق الملكي لمواجهة الانعكاسات السلبية لتفشي فيروس “كورونا” المستجد، وتابع وفق ما كشفته صحيفة “ماركا” الإسبانية “تخفيض الأجور هو بمثابة تبرع في الفراغ”. واستطرد قائلا “أنا مع فكرة صرف الرواتب كاملة ولكل واحد الحق في فعل ما يراه مناسبا، يطلب من الجميع المساعدة عند الضرورة، وهناك العديد من الأماكن التي تعتبر ضرورية”.

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