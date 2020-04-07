بعد 6 أيام من العمل المتواصل..المستشفى العسكري الميداني بالنواصر صار جاهزا-فيديو

تصوير: عبد الله آيت الشريف

في ظرف وجيز لا يتعدى ستة أيام، بات المستشفى الميداني العسكري الأول في النواصر، ضواحي الدارالبيضاء، جاهزا لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليضاف إلى المستشفى الميداني العسكري الموجود في بنسليمان.

وزار طاقم “اليوم24″، صباح اليوم الثلاثاء، المستشفى العسكري الميداني الأول في النواصر، الذي شيد بالقرب من مطار محمد الخامس الدولي، والذي تم إنجازه في ستة أيام، حيث الفرق الطبية على أهبة الاستعداد.

ويضم المستشفى العسكري في النواصر ثلاث وحدات استشفائية بسعة 200 سرير، مجهزة بجميع الوسائل، والمعدات اللازمة، بهدف توفير رعاية صحية للحالات الخطيرة، المصابة بفيروس “كورونا”، والتي تتطلب العناية المركزة، ويتوفر المستشفى، أيضا، على أسرة الانعاش.

تجهيزات حديثة

لم يبخل الطبيب الكولونيل مجاهيد منتصر، مدير المستشفى العسكري الميداني الأول بالنواصر، رفقة الفرق الطبية في المستشفى المذكور، عن تقديم التفاصيل الدقيقة بشأن المستشفى.

وفي هذا السياق، أوضح مجاهيد منتصر، في تصريح لـ”اليوم 24″، أنه “تم تخصيص 180 سريرا للعزل الطبي، والتكفل بالأشخاص المصابين، بحسب حالاتهم الصحية، و20 سريرا ضمن وحدة الانعاش الطبي، والعناية المركزة، مجهزة بأحدث التجهيزات، والمعدات، ومخصصة للأعراض الخطيرة، والمستعصية لهذا المرض”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “المستشفى يتوفر على طاقم طبي مكون من 13 طبيبا، متمثلين في طبيبين متخصصين في الإنعاش والتخدير، وطبيبين اختصاصيين في الطب الاستعجالي، علاوة على ستة أطباء عامين، وطبيب متخصص في العلوم البيولوجية، وصيدلي، وطاقم شبه طبي، مكون من 73 ممرضا، وممرضة، ومساعديهم”، مضيفا أنه “توجد إلى جانب هذه العناصر وحدة دعم تضم 30 فردا مؤطرين بإداريين من مصلحة الصحة العسكرية”.

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تقديم الدعم

وإلى جانب الفرق الطبية، المرابطة في المستشفى الميداني العسكري بالنواصر، “هناك فريق من المساعدات الاجتماعيات، تتمثل مهمتهن في مساعدة المرضى، وأسرهم، من خلال توفير الدعم النفسي والمعنوي، اللازم لهم، والسهر على تلبية حاجياتهم بتنسيق مع الأطر الطبية في المستشفى”، بحسب ما صرحت به الملازم مريم عروب، المساعدة الاجتماعية، لـ”اليوم24”.

وبالنسبة إلى قسم الاستشفاء؛ قالت النقيب مريم الزعيزاع، الطب العام، إن “القسم المذكور يتوفر على ثلاث وحدات استشفائية للعزل الطبي، بالاضافة إلى الطاقم الطبي، وشبه الطبي”.

وبحسب المتحدثة ذاتها، فإن “الطاقة الاستيعابية لقسم الاستشفاء تصل إلى 180 سريرا، مزودة بكافة التجهيزات الضرورية، من بينها آلة المراقبة الدقيقة آنية لكافة المؤشرات الحيوية، مع جهاز الأشعة المتنقلة.

وعلاوة على ذلك، تم تقسيم هذه الوحدة، إلى مناطق: منطقة خضراء، وهي المنطقة الآمان، ومنطقة حمراء، وهي المنطقة الخطر، أما المنطقة البرتقالية، فهي، التي تجمع بين المنطقة الخضراء، والحمراء”.

ويتوفر المستشفى على مختبر ميداني للتحاليل الطبية، ووحدة للأشعة السينية، مجهزة بجهاز التصوير الشعاعي، ونظام الموجات فوق الصوتية.

تفاصيل أكثر عن المستشفى الميداني العسكري الأول بالنواصر في هذا الفيديو: