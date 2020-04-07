البحسني يشيد بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بالدور الكبير الذي قامت وتقوم به الاجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة في سبيل تطبيق قرار عدم دخول وبيع شجرة القات الى المحافظة.

Advertisements

وثمن القائد " البحسني " جهود ضباط وصف ضباط وأفراد القوات العسكرية والامنية الذين ضبطوا كميات كبيرة من القات المهرب وإخلالهم بالقرار الصادر من قبل جهات السلطة المحلية بالمحافظة .

وكشف القائد " البحسني "عن قدرات كبيرة لدى القوات العسكرية والأمنية في عمليات الضبط لكل المخالفين لأي قرارات تصدر من الجهات الرسمية والتي يتوجب تطبيقها دون تهاون من قبلهم .

وقال المحافظ "البحسني " لقد أثلج صدري ما حققته اليوم الاجهزة العسكرية والأمنية من نتائج الحملة في تطبيق قرار منع دخول وبيع القات للمحافظة وذلك من خلال عمليات المداهمة في مناطق شرق المكلا وكذلك في نقاط التفتيش مثالا لذلك نقطة " الصلب " وعملية القبض على مهرب كمية كبيرة من قبل قوة حماية الشركات .