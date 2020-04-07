البحسني يطّلع على مستوى العمل في تجهيز المشفى العسكري

الثلاثاء 7 أبريل 2020

إطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني أثناء زيارته صباح اليوم لموقع المستشفى العسكري على مستوى الإنجاز في العمل .



وثمن القائد " البحسني " الجهود التي تبذلها الشعبتين الطبية والاشغال العسكرية بالمنطقة والعمل وفق منظومة موحدة ومخططة و على استراتيجية مزمنة في تنفيذ الاعمال الموكلة لهم .

وحث القائد قيادة الشعبتين على العمل سوياً لإنجاز هذا الصرح الطبي المهم جدا والذي سوف يقدم خدماته لمنتسبي القوات العسكرية والامنية كمرحلة أولى وفي مراحل التطوير المستقبلية سوف يقدم خدماته للمواطنين على أعلى مستوى من الرسالة الطبية الانسانية .

Advertisements

واستمع القائد من رئيس الشعبة الطبية الدكتور نقيب حسن أحمد التميمي على التجهيزات التي تقوم بها شعبة الاشغال العسكرية بالمنطقة الثانية من أعمال الصيانة والترميم في المبنى .

وأكد رئيس شعبة الاشغال العسكرية العميد ركن حسين جازع على ان العمل يجري وفق توجيهات القيادة وبوتيرة عالية مع التأكيد على الانضباط في المواصفات في عملية التجهيز للمبنى ووفق أحدث الدراسات للمستشفيات الكبرى .

رافق القائد في زيارته للمبنى عميد كلية الطب بجامعة حضرموت البروفسور علي محمد باطرفي الذي أشاد بالموقع لمناسبته كمستشفى ومستوى الانجاز الذي وصل له المستشفى وذلك لإستخدامه مبدئيا كحجر صحي لمرضى فيروس كورونا " كوفيد19" وتجهيزه كمستشفى عسكري يقدم كامل خدماته الطبية لمنتسبي القطاعين العسكري والامني .