شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 40 حوثيًا.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بالبيضاء والان نبدء بالتفاصيل
وقال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إنه في إطار الرد على تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية نفذت وحدات من القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع شمالي محافظة البيضاء.
وأكد أن الجيش اليمني مسنودا بطيران تحالف دعم الشرعية تمكن من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسله جبال البياض في جبهة الملاجم، وأيضاً تحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع.
وحول خسائر المليشيا الحوثية, أكد اللواء مفرح أن ما لا يقل عن 40 عنصراً من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم اليوم بنيران الجيش اليمني.
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