شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم الصحة.. «غوتيريش» للمهنيين الطبيين: نقدر جهودكم والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة وجهها اليوم إلى المهنيين الطبيين في العالم بمناسبة يوم الصحة العالمي، عن امتنانه وتقديره للمهنيين الطبيين في العالم، أكثر من أي وقت مضى لما يبذلونه من جهود على مدار الساعة وتعريضهم أنفسهم للخطر لمكافحة جائحة كورونا ( كوفيد ١٩). ونشرت منظمة الصحة العالمية تقريراً بالتزامن مع مناسبة يوم الصحة العالمي تناول الفشل في الإمداد العالمي للملابس الواقية واختبارات فيروس كورونا المستجد، إلى جانب العمل المرهق غير المسبوق المرتبط بنقص الموظفين العاملين كما سلط الضوء على حجم المخاطر التي تتعرض لها الممرضات والممرضون في خطوط المواجهة الأمامية مع كوفيد-19.

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